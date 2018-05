Jan Kooijman verklapt het geheim achter zijn strakke torso

De 37-jarige Rotterdammer besloot halverwege maart dat de kilo's er echt af moesten. Kooijman nam een rol aan in de Nederlandse film Verliefd op Cuba en greep de kans aan om fitter te worden. De foto die hij vervolgens deelde van zijn afgetrainde lijf leek te zijn bewerkt, maar niets is minder waar, herhaalt hij vandaag.

,,Ik train mijn lichaam al sinds mijn tiende, toen ik begon met dansen. Krachttraining doe ik al vanaf mijn 25ste. Fitness en gewichten zijn mij niet vreemd'', aldus Kooijman. ,,Mijn lichaam is vanaf mijn tiende ‘gevormd’ en ik heb daardoor een aardig spiergeheugen opgebouwd. Ook de discipline die er van kleins af aan is ingepompt heeft bijgedragen aan snelle resultaten.''

Ook volgt de acteur een dieet dat werd opgesteld door zijn personal trainer en duikt hij vijf keer per week de sportschool in. Dat hij in een mum van tijd resultaat heeft geboekt, maakt hem gelukkig. ,,Ik ben dolblij dat ik vroeger ben gaan dansen. Het uitlachen en pesten van vroeger verbleekt bij wat ik er aan heb overgehouden qua discipline en doorzettingsvermogen. Klein persoonlijk verkneukelmomentje: ik ben benieuwd of de pesters van vroeger nog lachen, als ze zien dat ik nu Bold & The Beautiful-achtige foto’s op Instagram kan plaatsen.''