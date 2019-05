Jan krijgt bezoek op de wc, Geraldine gaat terug in de tijd

Update Duncan Laurence terug op Nederland­se bodem, fans wachten op Schiphol

17:22 Songfestivalwinnaar Duncan Laurence is zondagmiddag geland op Schiphol. Een paar uur eerder was hij vertrokken uit Tel Aviv, de stad die dit jaar gastheer was van het muziekspektakel. De 25-jarige singer-songwriter uit Hellevoetsluis sleepte namens Nederland voor het eerst in 44 jaar de felbegeerde titel binnen met het nummer Arcade.