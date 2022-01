Jan Rot vliegt uit De slimste mens: ‘Vinexwijken? Niks, pas!’

Dit zijn de kansheb­bers van De slimste mens

De finaleweek van kennisquiz De slimste mens is nog maar net begonnen of het is al bloedstollend spannend. Gisteravond kroop muzikant Jan Rot in de laatste twee seconden van het programma door het oog van de naald. De kijker ziet hem vanavond opnieuw terug, maar er zijn meer kanshebbers. Een overzicht.

18 januari