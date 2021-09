Jan Slagter: ‘Geen nieuw seizoen van Hendrik Groen, maar we zijn bezig met een film’

Omroep Max-baas Jan Slagter zat vanavond aan tafel bij Johnny de Mol om te praten over zeventig jaar televisie. Daar kwam natuurlijk ook het werk van André van Duin voor zijn omroep voorbij. De komiek werd ontdekt als serieus acteur door zijn rol als Evert Duiker in Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. De serie kreeg lovende kritieken en scoorde hoge kijkcijfers, terwijl Van Duin lange tijd onzeker was geweest over zijn rol.



Slagter geeft aan dat hij vaak de vraag krijgt of er nog een derde reeks komt. ,,Die komt er niet, maar men is wel bezig - het staat in de steigers - met een film", vertelt hij. Wanneer die moet verschijnen en of alle acteurs weer mee gaan doen, maakte hij niet bekend.



De serie is gebaseerd op de boeken over Hendrik Groen van Peter de Smet.