Jan Smit stopt als coach bij The Voice of Holland: ‘Meer tijd voor mezelf’

Youp haalt uit bij Humberto: ‘Waarom ‘tieft’ CDA oplichter Sywert niet de partij uit?’

12 juni Cabaretier Youp van ‘t Hek heeft vrijdagavond in de RTL-talkshow Humberto keihard uitgehaald naar het CDA en zijn passieve houding in de affaire rond Sywert van Lienden. ,,Waarom werd hij niet maandag, na dat interview in Buitenhof, direct de partij uitgetieft? Opsodemieteren, terugbetalen, arresteren!”