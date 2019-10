Jan Versteegh opgenomen in ziekenhuis

Frans Duijts viel 20 kilo af en dit is het resultaat

9:45 Frans Duijts is als een razende gewicht aan het verliezen na zijn maagverkleining in augustus. Hij is, op een paar ons na, al twintig kilo kwijt. ,,Het belangrijkste is dat mijn bloedwaarden goed zijn, ik hoef geen medicijnen meer te slikken.”