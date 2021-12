Jandino Asporaat en Kai Merckx allebei vader geworden van zoontje

Jandino Asporaat heeft vandaag zijn derde kindje mogen verwelkomen. ‘Hij is er 12-12-21. Wat zijn jullie vrouwen toch magische wezens’, schrijft Jandino bij een foto van hem en zijn destijds nog zwangere vrouw. Welke naam het kindje draagt is niet bekendgemaakt.

‘We gaan het niet hebben over mijn tranen, ja Shirley heeft ook gehuild, maar dat ging gepaard met rare blikken en noodkreten. Nee mijn tranen waren mooi, ingetogen en zeer mannelijk. Laten we ook niet beginnen over alle kilo’s die ik de afgelopen negen maanden moest aankomen. Niet voor mezelf, maar uit solidariteit voor Shirley’, schrijft de comedian. Ook laat Asporaat weten hoe trots hij op haar is. ‘Lieve shir wat ben jij ongelofelijk sterk. Mama van drie.’

In september maakte Jandino bekend dat er een kindje op komst was. Samen met Shirley, met wie hij in 2013 trouwde, had hij al een zoon en een dochter.

Tekst gaat verder na de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Qmusic-dj Kai Merckx is gisteren voor het eerst vader geworden. Afgelopen juni maakte hij op de radio bekend dat zijn vriendin Corien in verwachting was. „Mijn vriendin is inmiddels veertien weken zwanger en we verwachten het rond 12 december. 12-12-2021 is de uitgerekende datum”, zei Merckx op Qmusic. „Dus dat is allemaal hartstikke spannend, maar vooral heel erg leuk.”

Uiteindelijk is zijn zoontje een dag eerder geboren. ‘Guus Merckx - 11-12-2021. We zijn verliefd’, schrijft de radio-dj bij een foto van de kleine spruit.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: