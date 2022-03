Jandino Asporaat maakt animatiefilm met zwarte held: Blackstar

Naast de animatiefilm verschijnt in 2024 de eerste editie van het gelijknamige stripboek over Blackstar . De broers Asporaat werken samen met animatiestudio’s Klomp! uit Rotterdam en het Haagse Anikey Studios van filmmaker Albert ‘t Hooft. Anikey maakte onder meer de bioscoopfilm Trippel Trappel. Het is nog niet bekend welke acteurs de hoofdrollen gaan inspreken.

Superkrachten

Kenneth Asporaat is behalve producent en schrijver van het script ook de auteur van het stripboek. Het stripboek wordt uitgegeven door Rose Stories, bekend van het journalistieke kookboek Melk & Dadels en Bedtime Stories. ,,De noodzaak om nieuwe helden te creëren en andere verhalen te vertellen is immens groot”, stelt Kenneth Asporaat. ,,Waar het om gaat is representatie in alle lagen van de samenleving. Blackstar is voor die kleine jongen en dat kleine meisje die elke dag in de spiegel kijken en zich een superheld mogen voelen.”