Jane Fonda niet trots op haar facelift

In Jane Fonda in Five Acts, een documentaire over haar leven te zien op betaalzender HBO, zegt ze: ,,Ik ga er niet over liegen.'' Ze heeft ingrepen laten doen aan haar ogen en kaaklijn. ,,Ik was moe van er moe uitzien terwijl ik dat niet was'', vertelt ze, en voegt er aan toe dat ze het stom vond dat ze die ingrepen wilde doen.

,,Ik haat het ergens dat ik de noodzaak voelde om mezelf fysiek te veranderen om me oké te voelen'', zegt Fonda. ,,Ik wens dat ik niet zo zou zijn. Ik hou van ouderen gezicht. Ik hou van die doorleefde gezichten. Ik hou van het gezicht van Vanessa Redgrave. Ik had gehoopt dat ik stoerder zou zijn, maar ik ben wat ik ben.''