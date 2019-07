Janne Schra brengt huwelijkslied Katja en Freek uit

Katja hoefde niet lang na te denken over wie ze wilde vragen om te zingen op haar bruiloft. ,,We hadden elkaar een paar keer ontmoet en ze zingt prachtig”, vertelde Katja gisteren in Zomer met Art, waar ze de hele week de co-host is van Art Rooijakkers. De voormalig Room Eleven-zangeres had veel nummers over de liefde op de plank liggen, maar die waren volgens Katja niet geschikt. ,,Die eindigden meestal niet goed.”



Janne besloot een nieuw lied te schrijven, waarbij ze zich baseerde op tekst van Katja. Janne: ,,Ik heb haar gevraagd woorden te sturen die haar doen denken aan Freek en aan de liefde. Toen kreeg ik dingen als ‘rauw, puur, echt, opwindend’. Daar heb ik een paar woorden uit gepakt en toen schreef het nummer zich eigenlijk vanzelf.”



Katja Schuurman en Freek van Noortwijk gaven elkaar op 21 juni het jawoord in Flevoland. De 9-jarige dochter Sammie die Katja kreeg tijdens haar huwelijk met Thijs Römer was een van de getuigen.