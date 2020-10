Japanse kroonprins oefent voor inhuldiging

De plechtigheid bestaat uit twee onderdelen. Allereerst is er de Rikkoshi Senmei no Gi-ceremonie waarbij de broer van keizer Naruhito officieel wordt uitgeroepen tot de nieuwe kroonprins. Dat is hij in feite al sinds de troonswisseling vorig jaar mei, maar bij het opnemen van die positie in het keizershuis hoort een formele plechtigheid.