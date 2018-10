Japanse prinses Ayako verliest keizerlijke waardigheid na huwelijk

Haar verandering in status, opgelegd door de huiswetten van het keizerhuis, wordt alleen in het begin verzacht door een mede door de regering bepaalde eenmalige uitkering. De bruid krijgt een afkoopsom mee van 830.000 euro, als een soort compensatie voor het verlies van haar keizerlijke waardigheid.



Omdat prinses Ayako door haar huwelijk geen deel meer uitmaakt van het keizerhuis, is de bruiloft een bescheiden aangelegenheid waar anders dan bijvoorbeeld eerder dit jaar bij de trouwerijen van prins Harry of prinses Eugenie in Engeland, de familie grotendeels afwezig is. Ayako heeft afgelopen vrijdag al afscheid genomen van keizer Akihito en keizerin Michiko, en even belangrijk, van de keizerlijke voorvaderen in de aan hen gewijde heiligdommen.