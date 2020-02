Jarige André van Duin: ‘Je kunt er maar beter wat van maken’

Avonturier Floortje weer terug op de buis na veel yoga en fysio

10:19 Groots en meeslepend leven. Dat was altijd het doel van Floortje Dessing. Ze is morgenavond terug op de buis met Floortje Terug Naar Het Einde van de Wereld. Het is even fantastisch als vermoeiend, vertelt de 49-jarige wereldreiziger. ,,En het probleem is, ik wil nóg 9000 andere dingen doen.”