Jarige Britt zit op tafel en K3 toont nieuwe samenstelling

Guns N' Ro­ses-bas­sist bevestigt: nieuwe muziek onderweg

17:04 Rockbank Guns N' Roses werkt inderdaad aan een nieuw album. Dat zegt bassist Duff McKagan in reactie op hints van mede-bandleden. ,,Oh, het is echt’’, zegt McKagan in de Amerikaanse radioshow Trunk Radio. Eerder lieten gitaristen Slash en Richard Fortus al voorzichtig doorschemeren dat er nieuw werk aan zit te komen.