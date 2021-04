Jarige Tineke de Nooij bekroond met oeuvreprijs

Koning krijgt voorproef­je op Strea­mers-con­cert

14:13 Het koninklijk gezin heeft vanochtend bij aankomst in Eindhoven alvast een voorproefje gehad op het concert van The Streamers op Paleis Noordeinde. Guus Meeuwis, Thomas Acda, Paul de Munnik, Nick & Simon en Roel van Velzen zongen met elkaar Our House van Crosby, Stills, Nash & Young.