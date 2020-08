Jason Derulo en Jawsh 685 voor de vijfde week op 1 in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 35. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 15 stijgers en 16 zakkers.

SAVE YOUR TEARS- The Weeknd

Op 14 december kwam Blinding Lights van The Weeknd de Top 40 binnen. De track kwam uiteindelijk terecht bij de 4 grootste hits ooit en op dat moment stond de Canadese zanger met In Your Eyes al weer in de Top 40. Deze week zakt die hit naar nummer 38 en ondertussen gaat hij naadloos verder met de volgende hit van het After Hours-album. Save Your Tears is de twaalfde Top 40- hit voor The Weeknd – nieuw op nummer 34.

DE OVERKANT- Suzan & Freek en Snelle

Kleur werd voor Snelle zijn vijfde top 10-hit en deze week klimt die track weer een plekje naar nummer 11. De volgende top 10-hit zit er aan te komen want de track die hij met Suzan en Freek maakte is de hoogste nieuwe in de lijst. De Overkant gaat over de liefde voor de plek waar het drietal vandaan komt: het oosten. Voor de clip gingen ze terug naar die plekken waar ze herinneringen uit hun jeugd vonden. Niet eerder kwam een hit in 2020 de Top 40 zo hoog binnen: De Overkant vliegt de lijst in op nummer 14.

MÁS MÁS MÁS- Rolf Sanchez

Afgelopen week kon Rolf Sanchez weer een streep trekken op zijn bucketlist want met Más Más Más wist hij bij Spotify de eerste plaats te bereiken. In de Top 40 komt het nummer ook steeds verder want met zes plaatsen winst staat Rolf nu op nummer 3. Daar stond hij trouwens al wel een keertje eerder want Pa Olvidarte, zijn hit met Emma Heesters, stond zeven weken in de top 3 en kwam zelfs nog een plekje hoger in de lijst.

SAVAGE LOVE (LAXED – SIREN BEAT)- Jawsh 685 & Jason Derulo

Net boven Más Más Más komen Joel Corry en MNEK deze week tot stilstand met hun Head & Heart dat nu voor de tweede week op nummer 2 staat. Ondertussen lopen Jawsh 685 en Jason Derulo nog een klein beetje uit op de Britse heren en dus staat Savage Love (Laxed – Siren Beat) voor de vijfde week op de bovenste plek van de Enige Echte.

De belangrijkste ontwikkelingen rond de Top 40 hoor je iedere werkdag even na zessen in de Top 40 Update op Qmusic en natuurlijk is er deze vrijdag, vanaf 14.00 uur, weer een nieuwe lijst.

Lees ook Jawsh 685 en Jason Derulo nog altijd stevig op hun troon in de Top 40 Lees meer