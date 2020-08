Jawsh 685 en Jason Derulo nog altijd stevig op hun troon in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 34. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 13 stijgers en 16 zakkers.

HIGHER GROUND- Martin Garrix feat. John Martin

Op 23 juni 2018 kwam Martin Garrix de Top 40 binnen om er sindsdien niet meer uit te vallen. Inmiddels staat hij nu 114 weken zonder onderbreking in de Top 40 en daarmee komt hij dicht in de buurt bij het absolute record van Bruno Mars die na 119 onafgebroken weken uit de Top 40 viel. Voor Martin Garrix kan er wel eens een einde komen aan de lange Top 40- periode want deze week zakt Higher Ground zes plaatsen naar nummer 37 en een opvolger voor die hit hebben we nog niet in het vizier.

MIDNIGHT SKY- Miley Cyrus

In 2013 kreeg Miley Cyrus het stempel van het ‘meisje op de sloopkogel’. Toen maakte ze met Wrecking Ball haar debuut in de Top 40. Sindsdien heeft ze bewezen veel meer te kunnen. Vorig jaar groeide Nothing Breaks Like A Heart uit tot haar grootste Top 40 en vorige week diende er zich, met Midnight Sky, weer een nieuwe track aan. Dat was afgelopen week de Alarmschijf op Qmusic en deze week is Midnight Sky de middelste van drie nieuwe Top 40-hits.

JERUSALEMA- Master KG ft. Nomcebo

Ook de Alarmschijf van twee weken geleden komt deze week binnen in de lijst. Master KG en Nomcebo zijn afkomstig uit Zuid-Afrika en deze week maken ze hun debuut in de Top 40. Het is de derde keer dat de Israëlische hoofdstad de titel is van een hit. Jerusalema wordt gezongen in het Zoeloe en daarmee is het de tweede hit die volledig in die taal is gezongen. Master KG en Nomcebo zijn er de hoogste nieuwe mee - op nummer 27.

SAVAGE LOVE (LAXED – SIREN BEAT)- Jawsh 685 & Jason Derulo

Vorige week leek Watermelon Sugar van Harry Styles serieus op de schouders van de nummer 1 te tikken maar deze week moet de One Direction-zanger weer een plekje inleveren. Joel Corry en MNEK stijgen van 5 naar 2 met Head & Heart en nu gaan zij een poging doen om Jawsh 685 en Jason Derulo van de troon te stoten. Savage Love is ondertussen voor de vierde week de grootste hit van het land.

