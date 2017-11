Jay Z: Ja, ik bedroog Beyoncé met een andere vrouw

De identiteit van de vrouw in kwestie werd nooit onthuld, maar Beyoncé omschreef haar op het vorig jaar uitgekomen album Lemonade als 'Becky met het mooie haar'. Jay Z reageerde daarop in zijn muziek voor 4:44. Daarover zegt hij nu: ,,We gebruikten onze kunst als een therapiesessie. We begonnen samen muziek te maken, en vervolgens sloeg haar muziek een beetje door. Haar album kwam uit in plaats van het gezamenlijke album waar we aan werkten.''

Respect

Jay zei ook erg onzeker te worden van het werk van zijn vrouw. ,,Maar de beste plaats in een orkaan is in het midden er van. In de pijn.'' Het wereldberoemde koppel praatte en praatte. Het zorgde ervoor dat Jay trots op haar werd. ,,De meeste mensen lopen voor elkaar weg. Het scheidingspercentage is tegenwoordig zo hoog omdat mensen niet naar zichzelf durven te kijken. En het hardst is pijn zien op het gezicht van degene van wie je houdt. (...) Uiteindelijk hebben we veel respect voor elkaar. Ze is echt geweldig.''