Jay-Z lanceert eigen cannabismerk

Nolan scoort box-officere­cord met Tenet in Nederland

23 oktober Ondanks de coronacrisis heeft regisseur Christopher Nolan goed geboerd met Tenet. De actiethriller heeft in Nederland sinds de release op 26 augustus ruim 7,1 miljoen euro in het laatje gebracht en daarmee is het zijn hoogste opbrengst tot nu toe, maakte Warner Bros. vandaag bekend. De film trok 662.000 bezoekers.