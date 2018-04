Jay-Z: tranen van blijdschap toen mijn moeder uit de kast kwam

Jay-Z vertelt over het emotionele moment in een interview met David Letterman, waarvan Netflix alvast een stukje online heeft gezet. De rapper legt uit waarom hij zo blij is dat zijn moeder Gloria Carter is uitgekomen voor haar gevoelens. ,,Mijn moeder kon nooit zijn wie ze was. Ze dacht dat ze haar gevoelens moest verbergen en haar kinderen moest beschermen. Ze wilde niet dat haar kinderen zich voor haar schaamden.”

Maar toen ze haar zoon Jay-Z recht in zijn gezicht kon zeggen dat ze verliefd was, huilde de rapper. ,,Ik was zo blij voor haar dat ze vrij was.” De volgende dag maakte Jay-Z het nummer ‘Smile’ met daarin het gedicht ‘Living in Shadows’. Dat verscheen vorig jaar op het album 4:44. In het gedicht van de hand van zijn moeder heeft ze haar coming out. ‘Ik leefde in schaduwen.’