Je moet Patty niet achter een desk zetten, maar een volkswijk insturen

Sinds het aangekondigde einde van 6 Inside heb ik in privésfeer al een paar keer hetzelfde grapje gemaakt: zodra Patty Brard als deskundige aan een kwakkelend programma wordt toegevoegd weet je zeker dat snel het doek valt. Flauw, ik weet het, maar er tekent zich met RTL Late Night met Twan Huys en 6 Inside een zeker patroon af.



En dan wist ze donderdag ook nog het toch al marginaal bekeken TLC een kijkcijferdip te bezorgen met Expeditie Schoonmoeder waarin ze op een tropisch eiland als coach de moeizame relatie tussen schoonmoeders en -dochters probeert vlot te trekken. Er keken op primetime 34.000 mensen, terwijl aansluitend My Big Fat American Gypsy Wedding bijna het dubbele scoorde.



Ter verdediging van haar moet ik er wel bij zeggen dat het format van Expeditie Schoonmoeder bepaald niet veel soeps is, zelfs niet voor TLC. Gevalletje: intrigerend idee, 13-in-een-dozijn uitwerking. En dan hingen in deze aflevering de twee gebrouilleerde schoonmonsters al huilend in elkaars armen voor de drie dagen overleven op een onbewoond eiland begonnen waren. Da-hag spanning.



Tijdens het kijken viel me echter wel weer op hoe goed de rol van tv-coach haar past. Je moet Patty niet, zoals Talpa afgelopen maanden deed, zielloos en hakkelend shownieuwtjes laten oplepelen achter een desk terwijl ze met moeite een quasi-geïnteresseerd gezicht weet te trekken. Haar kracht ligt in de omgang met een tikkeltje volkse mensen die een schop onder hun kont kunnen gebruiken.