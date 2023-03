Jena Malone: Ik ben seksueel misbruikt tijdens opnames Mockingjay 2

Met video Maxime Meiland moet bezuinigen na kopen miljoenen­vil­la: ‘Geen schoonmaak­sters meer’

De eerste aflevering van een nieuw seizoen Chateau Meiland is maandagavond bekeken door 890.000 mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). De SBS-realityshow over de familie Meiland is met die score terug te vinden op de negende plaats in de lijst van best bekeken programma’s van maandag.