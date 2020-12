Jennifer Aniston onder vuur om ‘coronakerstbal’: ‘Dit is niet iets om te vieren’

Dit waren de populair­ste K-pop video's in 'het land van de kalme ochtend’

27 december Voor muziekgroepen in het genre K-pop was het afgelopen jaar één waarin grote stappen werden gezet op globaal niveau. Zo brak boyband BTS record na record met hun eerste Engelstalige single Dynamite, waarmee de zeven leden zelfs genomineerd werden voor een Grammy. Ook meidengroep Blackpink stond flink in de belangstelling met het succes van hun singles. Maar waren ze even populair bij hun landgenoten? YouTube publiceerde afgelopen maand een top 10 van meest bekeken K-pop video's in Zuid-Korea op hun platform. Wie weet zit hier wel de volgende wereldster tussen.