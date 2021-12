Jennifer Aniston poseert oncomfortabel sexy en Måneskin-zanger onthult beautygeheim

Interview Babette van Veen over vertrek uit GTST: 'Heftig dat je mensen ontslaat in zo’n coronatijd’

Zonder toeters en bellen, zonder grootse cliffhanger, is vanavond voor het laatst Babette van Veen (53) te zien als Linda Dekker in Goede Tijden, Slechte Tijden. Een rol die ze, met tussenpozen, al vanaf de eerste aflevering in 1990 speelt. ,,Dat dit nu voor me is besloten, geeft weer kansen.”

9:32