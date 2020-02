Jennifer Hoffman nieuw gezicht bij 3 Op Reis

,,3 op Reis presenteren is een droombaan voor zovelen, en zeker ook voor mij”, zegt Jennifer. Ze benadrukt geen last te hebben van vliegschaamte. Zo behandelt het reisprogramma groenere manieren van reizen. ,,Ook zorgen we ervoor dat de verhalen die we vertellen een verschil kunnen maken.” Jennifer gaat behalve naar Porto ook naar permacultuur-boerderijen in Costa Rica en wildlife-parken in Kenia.



De Luizenmoeder-actrice was bij BNNVARA eerder te zien als presentator van de muziekquiz Doe Maar Normaal en het satirische programma Van De Week. Voor de EO presenteerde ze het programma Genaaid, waarvoor ze met vijf beginnende modeontwerpers naar Myanmar reisde om te ervaren hoe het er in de kledingindustrie aan toe gaat. Bij Net5 was ze het gezicht van het programma Grenzeloos verliefd: baby in het buitenland.