Jennifer Hudson moest naar een kattenschool voor haar filmrol

Op de set van de filmversie van Cats raakte Jennifer Hudson op een dag zo uitgeput dat de Amerikaanse actrice spontaan in slaap viel. Het was het bijna onvermijdelijke gevolg van de opnamen. Maar liefst 37 keer had zij in een paar dagen tijd haar solonummer Memory moeten zingen. Regisseur Tom Hooper maakte haar op een speciale manier wakker.



Hudson vertelt het met een brede glimlach. ,,Hij zong de beginregel van Memory in mijn oor. Dat klinkt misschien wreed, maar ik moest er vooral om lachen. Zijn actie gaf mij meteen nieuwe energie.’’



Voor Hudson (38) was haar rol als Grizabella een van de zwaarste uit haar loopbaan. Dagenlang vertoefde zij op de set, omringd door andere poezenvertolkers, onder wie Dame Judi Dench, Sir Ian McKellen, zangeres Taylor Swift en Idris Elba. ,,We moesten van de regisseur allemaal naar een soort kattenschool om ons te leren gedragen als deze dieren’’, zegt Hudson, die zelf thuis drie honden en twee katten onder haar hoede heeft.