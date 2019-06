Jennifer Lopez steelt de show in enorme jurk met tienduizenden kristallen

Het bovenstukje betrof een zogenoemde crop top, waardoor J-Lo haar afgetrainde buik aan de toegestroomde paparazzi kon showen. Haar verloofde Alex Rodriguez had voor de gelegenheid voor een zwart maatpak gekozen. ,,Het is voor mij heel bijzonder hier te zijn. Mode is voor mij heel belangrijk. Ik herinner me de dagen dat ik me als kleine meid in de Bronx als Madonna of Cyndi Lauper verkleedde’', lichtte de latinzangeres, die haar look afmaakte met torenhoge oranje stiletto's, lachend toe.