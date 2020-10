Jeroen ‘de Mol’ Kijk in de Vegte bleef kalm nadat hij werd betrapt

VideoHoewel Nikkie de Jager in de eerste aflevering van Wie is de Mol? ‘een schim’ zag van de uiteindelijke Mol Jeroen Kijk in de Vegte, bracht dat hem niet van zijn stuk. Dat zegt hij in een interview met deze site. ,,Er sloop een soort kalmte in mij, het spel moest gewoon doorgaan.”

In een opdracht in de eerste aflevering van het jubileumseizoen spraken de kandidaten met oud-Mollen. Achter hun rug stonden wat kistjes op een rij en na het gesprek was het eerste kistje steeds leeg. De inhoud was, buiten het zicht van de camera om, weggehaald door Mol Jeroen Kijk in de Vegte. De enige kandidaat die tijdens het gesprek omdraaide, was Nikkie de Jager, de uiteindelijke winnaar van het programma. Zij had eigenlijk al in aflevering één de Mol ontmaskerd.

Was het een domper voor Kijk in de Vegte, die wist dat Nikkie hem had gezien? Dat valt mee. ,,Want wat ze precies had gezien, dat wist ik niet. Ik raakte niet in paniek, er sloop een soort kalmte in mij. Het spel gaat gewoon door. En het is Wie is de Mol?, dus zo’n actie is voor duizenden uitleggen vatbaar.”

Verdachtenlijstje

Terecht, want Nikkie dacht vervolgens dat Jeroen een soort ‘opdracht binnen een opdracht’ aan het uitvoeren was, een waarmee hij een groene vrijstelling kon verdienen. Hoewel Jeroen wel meteen op haar verdachtenlijstje belandde, durfde ze pas in aflevering zeven zeker te zijn van haar zaak, toen deelneemster Peggy Vrijens het veld moest ruimen. Jeroen en Nikkie hebben het ‘er verder niet over gehad’, ook al zaten ze drie weken met elkaar op de hotelkamer.

Nikkie ging met maar liefst 12.580 euro naar huis. De Jager houdt het geld niet zelf, maar doneert het aan het KWF. De YouTube-ster verloor in 2018 haar broertje aan een zeldzame vorm van kanker.

Bekijk onze video's over Wie is de Mol? in onderstaande playlist:

Volledig scherm Jeroen Kijk in de Vegte over Wie is de Mol? © Videostill

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.