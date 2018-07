Jeroen Elshoff: Kijkers moeten zich niet storen aan mij

Eerste echtgenote Frank Sinatra overleden

9:37 Nancy Sinatra, de eerste echtgenote van de in 1998 overleden zanger en acteur Frank Sinatra, is gisteren op 101-jarige leeftijd overleden. Haar dochter Nancy Sinatra jr. meldde dat via Twitter. ,,Mijn moeder overleed vanavond vreedzaam op 101-jarige leeftijd", schreef Nancy (78) over haar.