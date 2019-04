Jeroen en Beau maken tv-serie over einde der tijden

Jeroen, die afgelopen weekeinde nog opvallende uitspraken over het einde der tijden en doemdenkers deed in Volkskrant Magazine, zegt ruim negen jaar research naar het onderwerp te hebben gedaan als ‘nieuwsgierig acteur’. ,,Ik ben gefascineerd door mensen die vragen durven stellen bij wat we als algemene waarheid aangenomen hebben. Mensen die niet alles geloven wat er geschreven staat”, aldus Jeroen.

Beau droomt naar eigen zeggen al jaren van een Nederlandse serie over de apocalyps. ,,We hebben in Nederland tegenwoordig genoeg technische kennis in huis om dat heel mooi in beeld te brengen. Ik zie dijken doorbreken, een land onder water, anarchie en een held met een mes tussen zijn tanden.”