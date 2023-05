Jeroen Kramer kreeg in januari diagnose prostaatkanker: ‘Maar het is nu klaar’

Kramer bezocht in januari voor de eerste keer in zijn leven het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in kanker. Hij had toen net de diagnose prostaatkanker gekregen, zo legt hij in de video uit.



Woensdag was de presentator, bekend van het Sinterklaasjournaal en het Klokhuis, opnieuw in het ziekenhuis. Deze keer met een positieve reden. ,,Het is nu als het goed is klaar. Ik heb zojuist een bloedprik laten afnemen, om mijn PSA-waarden te laten testen, die moet aantonen dat het inderdaad gelukt is. Maar mij is verteld dat de kans dat het niet gelukt is uiterst miniem is. Dus ik loop nu, waarschijnlijk, hopelijk, voor het laatst in mijn leven uit de hal van het Antoni van Leeuwenhoek.”