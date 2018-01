Jeroen Pauw: Ik ben blij dat mijn moeder dood is

Pauw was nu zelf de gast bij de interviewserie die hij zelf opzette. Het gesprek met Van Erven Dorens werd opgehangen aan een oud interview uit 2003. Daarin sprak Pauw met zijn toenmalige vriendin Daphne Bunskoek over het verstoorde contact met zijn moeder, die naar zijn mening te veel aan zijn hoofd zeurde.



,,Dat herken ik nog wel'', zei Pauw nu over de beelden van toen. ,,Hallo jongen, leef je nog?, vroeg ze als ik dan belde. Die ergernis meteen al, dat ik haar te weinig zou bellen. Dat heeft me lang dwarsgezeten'', vertelde Pauw, die nog wel een beter contact kreeg met zijn moeder dan in 2003. ,,Mijn moeder is overleden in jaar twee van het programma Pauw en Witteman (begonnen in 2006, red.). Ik was er bij, samen met mijn twee zussen.