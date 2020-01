Jeroen Pauw steekt Eva Jinek hart onder de riem voor eerste talkshow op RTL 4

,, I'll just sit back and enjoy ", schrijft Jeroen Pauw bij het plaatje. De presentator zette onlangs na vijf jaar een punt achter zijn eigen talkshow bij de NPO. Jinek beleeft vanavond om 22:20 uur haar vuurdoop op RTL 4, meteen na The Voice of Holland , en zonder reclame-onderbrekingen.

De gasten in haar eerste talkshow bij de commerciële zender zijn inmiddels bekend. Korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom en politieagente Esra Ceran komen praten over het terugkerende geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling, chef politiek van NRC Guus Valk vertelt over het politieke jaar. Michiel Vos schuift aan om te praten over president Donald Trump en de aanstaande Amerikaanse verkiezingen, sportpresentatrice Hélène Hendriks blikt terug op het afgelopen sportjaar en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. Carlo Boszhard en Angela de Jong praten over het nieuwe tv-seizoen, Martijn Koning zit aan tafel om het onder andere te hebben over zijn oudejaarsconference op RTL 4 - waar ging het toch mis? - en ook politiek verslaggever Jaïr Ferwerda is weer van de partij.