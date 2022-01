Jeroen Rietbergen bevestigt: ‘Ik heb tijdens The Voice contact van seksuele aard gehad’

Jeroen Rietbergen bevestigt vandaag dat hij contact van seksuele aard heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland . Vanochtend meldde RTL dat er aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn binnengekomen. ‘De dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen’, aldus Rietbergen in een verklaring.

RTL en producent ITV hebben besloten The Voice of Holland voorlopig niet uit te zenden nadat de redactie van het BNNVARA-programma BOOS een mail aan ze gestuurd met aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom The Voice of Holland. De zender wil tot de bodem uitzoeken wat er precies speelt.

Bandleider Jeroen Rietbergen, de partner van presentatrice Linda de Mol en zwager van The Voice-bedenker John de Mol, stuurde volgens BNNVARA vandaag een bekentenis naar de redactie van BOOS. Volgens de omroep legt hij zijn werkzaamheden per direct neer. In een verklaring bevestigt Rietbergen de aantijgingen.

‘Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte WhatsAppberichten uitgewisseld. Mijn betrokkenheid bij The Voice of Holland was als pianist en bandleider.’ Volgens Rietbergen was er voor zijn gevoel destijds ‘geen sprake van een machtspositie’. ‘Ik ben in mijn positie ook niet in staat iemand te bevoorrechten in het programma, ik ga uitsluitend over de muziek. De contacten heb ik toen als wederkerig en gelijkwaardig gezien’.



Rietbergen stelt nu dat hij zich er ‘zeer bewust’ van is geworden dat zijn ‘eigen perceptie niet helemaal relevant is, maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen’. Hij meent zich door het inzicht te beseffen dat zijn gedrag ‘volledig verkeerd is geweest’. Rietbergen vervolgt: ‘De dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen. Uiteraard ben ik hierdoor ook ten opzichte van mijn gezin en mijn opdrachtgever in de fout gegaan. Dit alles ben ik mij al een aantal jaren zeer bewust, vanaf het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag’.

Uit elkaar

Rietbergen moest ook zijn vrouw, Linda de Mol, op de hoogte brengen van zijn gedrag. ‘Dat heeft tot gevolg gehad dat onze relatie is beëindigd en wij uit elkaar zijn gegaan, met veel verdriet voor mijn gezin.’ Het was de muzikant ‘meer dan duidelijk dat mijn gedrag richting een aantal personen ontoelaatbaar was geweest, maar ook dat ik er zonder professionele hulp niet uit zou komen’.



Wat volgde was een ‘lange tijd therapie’, wat er volgens Rietbergen voor heeft gezorgd dat hij zijn gedrag drastisch en permanent heeft kunnen veranderen. ‘Mijn gezin is weer bij elkaar, hoe moeilijk de situatie voor mijn vrouw ook is geweest en nu weer is. Voor haar kan ik alleen maar grote bewondering en liefde voelen met veel dankbaarheid voor het feit dat zij mij destijds uiteindelijk niet definitief heeft laten vallen. Bij mijn gezin en mijn werkgever ben ik al eerder diep door het stof gegaan, maar bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen die ik nooit had mogen doen’, aldus Rietbergen.

Hij besluit: ‘Omdat ik niet wil dat mijn opdrachtgever als gevolg van mijn gedrag onnodig in verlegenheid zal worden gebracht stop ik direct met mijn werk voor The Voice programma’s. Alles spijt mij meer dan ik in deze verklaring kan verwoorden’.

