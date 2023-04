Jeroen Snel voorlopig niet te zien in Blauw Bloed: ‘Langdurig verlof opgenomen’

updateRoyalty-expert Jeroen Snel is voor onbepaalde tijd niet te zien in het EO-programma Blauw Bloed . Het gezicht van de show heeft ‘langdurig verlof opgenomen’.

Snel was tussen 2004 en 2021 presentator van Blauw Bloed, maar moest dit jaar tegen zijn zin plaatsmaken voor Anne-Mar Zwart. De specialist zou als eindredacteur blijven en in het programma af en toe plaatsnemen als royaltydeskundige, maar hij is al weken niet te zien. In die hoedanigheid schuift hij wel aan bij concurrent RTL Boulevard. ,,Dat is een nevenfunctie met goedkeuring van de EO”, benadrukt Snel.

Zowel de EO als Snel zelf ontkent noch bevestigt dat er een arbeidsconflict is. ,,Het lullige is dat ik op dit moment niet veel kan zeggen, alleen dat we hebben afgesproken dat ik met verlof ben. En dat is ook zo, want ik ben heel veel thuis”, reageert Snel desgevraagd. Wat er aan de hand is? Snel: ,,Dat moet de EO maar uitleggen.” Een woordvoerder zegt: ,,Hij heeft aangegeven dat hij even afstand wil nemen van de hectiek en de routine van de wekelijkse uitzending. We hopen dat hij snel terugkeert.”

De EO zendt donderdag, op Koningsdag, een special van Blauw Bloed uit over het tienjarig koningschap van koning Willem-Alexander. Ook daaraan heeft Snel niet meegewerkt. ,,Klopt, ik was er niet, de opnames vielen tijdens mijn verlof.”

Of Snel in actie komt in de aanloop of tijdens Koningsdag, dan wel bij de kroning van Charles een week later, kan hij niet zeggen. ,,Dat weet ik niet, dat speelt volgende week. Ik hou het even bij de dag. Vandaag is er een opname van Blauw Bloed en ik kan je zeggen dat ik daar niet in zit. Hoe het volgende week loopt, weet ik niet.” Snel werkt op Koningsdag wel voor RTL Boulevard, aldus RTL.

Blauw Bloed kwam in januari terug op primetime, nadat het eind 2021 uit de prominente programmering van de NPO verdween. Na een jaar van online-uitzendingen besloot de NPO toch dat het programma onmisbaar was voor de publieke omroep. Een petitie om het voortbestaan van het programma veilig te stellen werd in de kortste keren meer dan 10.000 keer getekend.

