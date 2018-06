Jeroen van der Boom brengt Ten Sharp-hit You uit als single

,,You is altijd een van mijn favoriete liedjes geweest,’ zegt Jeroen. ,,Toen het nummer in 1991 werd uitgebracht, was ik diep onder de indruk van de muziek en tekst. Jarenlang stond het op mijn verlanglijstje om deze song bij De Toppers te zingen, omdat ik het mooi vind om een nieuwe generatie kennis te laten maken met deze wonderschone song.''



Niels Hermes van Ten Sharp vindt het fijn dat de zanger hun single nieuw leven in blaast. ,,Jeroen is de perfecte gastouder voor ons liedje.''



Het is overigens niet de eerste keer dat Jeroen een lied uit De Toppers-concerten op single uitbrengt. Drie jaar geleden coverde Jeroen bijvoorbeeld nog Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij.