Jeroen van Inkel lijkt Radio 5 te verruilen voor Radio 2

Momenteel vult Frank van ’t Hof de ochtenduren in het weekend met zijn programma Vroeg op Frank. Van ’t Hof maakte vorige week bekend dat hij stopt. Daarmee komt de radiocarrousel op toeren. Eerder was bekend dat Daniel Dekker AVROTROS verruilt voor Omroep Max en Radio 2 dus voor Radio 5. De radio-dj treedt op 1 september in dienst bij de omroep van Jan Slagter. Wie ‘zijn’ muziekcafé in het weekend gaat overnemen, is nog niet bekend. Het lijkt erop dat Dekker op Radio 5 de plek inneemt van Bert Haandrikman op werkdagen tussen 12 en 2 uur. In dat geval zou Haandrikman de plek van Van Inkel gaan opvullen.



Desgevraagd gingen Haandrikman, Dekker en Van Inkel niet in op de ontwikkelingen.