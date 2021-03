Jeroen van Inkel moet radioshow staken door stemproblemen: ‘Dit kan niet!’

Van Inkel moest in februari al een aantal keer verstek laten gaan vanwege stemproblemen. Vanochtend kwam hij op de redactie van zijn show en daar werd al snel duidelijk dat het weer niet goed was. ,,Ik heb iets aan mijn stem”, legt hij de luisteraar uit. ,,Ik moet over twee weken geopereerd worden, allemaal niet heel erg. Maar als het zo is, kan ik gewoon de radioshow niet doen.”



Vol goede moed was hij vanochtend vertrokken van huis. De afgelopen dagen leek het juist beter te gaan. ,,Nadeel van dit soort dingen is dat het opeens dan zo klinkt", zegt Van Inkel met een schorre stem. ,,Dit kan niet! We hebben Giel gebeld, die is onderweg. Tot die tijd moet je het nog even met deze aangeklede kraai doen.” Van Inkel besloot geen lange teksten meer te doen, maar enkel liedjes aan- en af te kondigen.



Van Inkel heeft zich wel even zorgen gemaakt over zijn stemproblemen. ,,Ik kwam in een rollercoaster terecht. Blijft dit altijd zo? Straks moet ik bootjes gaan verkopen in Griekenland. Ik kreeg van de week goed nieuws van de KNO-arts. Er zit iets op je stemband, dat is slecht. Maar dat kunnen ze gewoon weghalen.”



Giel Beelen verving al eerder Van Inkel toen hij in februari afwezig was. Van Inkel verzorgt normaal in het weekend drie shows, in de ochtend en de nacht.