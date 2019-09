Jesse Pinkman duikt op in nieuwe trailer Breaking Bad-film El Camino

De nieuwe beelden tonen Jesse Pinkman (Aaron Paul) in een Chevrolet El Camino in de woestijn, terwijl hij op de radio hoort over de afslachting die iets eerder heeft plaatsgevonden. De film lijkt daarmee te beginnen waar Breaking Bad stopte. Eerder werd al duidelijk dat de film zou draaien om Jesse, de rechterhand van Walter White. Het lot van Jesse bleef in het laatste seizoen van de serie onbekend. White (Bryan Cranston, een burgerlijke scheikundeleraar die zich steeds meer ontpopt tot bloeddorstige drugsproducent) stierf immers in de slotseconden van de serie, al denken sommige fans dat White wél nog leeft.

Verder is het verhaal in El Camino in nevelen gehuld, alleen is duidelijk dat Charles Baker en Matt Jones terugkeren als Skinny Pete en Badger. In de eerste trailer die werd vrijgegeven, vorige maand, was Skinny Pete te zien, gespeeld door Charles Baker. Hij werd ondervraagd over Jesse Pinkman, maar gaf niets toe. De film gaat op 11 oktober in première op Netflix.