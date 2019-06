Jessica Biel steunt lobby antivaxxers

‘Racisti­sche' professor stapt op naar aanleiding van populaire Net­flix-se­rie

9:11 Elizabeth Lederer, een voormalig officier van justitie die professor was aan de prestigieuze Columbia Law School, is opgestapt. Een grote groep zwarte studenten van de Amerikaanse universiteit eiste per direct haar ontslag, nadat ze wereldwijd in opspraak was geraakt door de populaire Netflix-serie When They See Us. De voormalige officier beschuldigde in de jaren 90 vijf zwarte tienerjongens van het verkrachten van een witte vrouw.