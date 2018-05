Jesus Christ Superstar opnieuw naar Nederland

Jesus Christ Superstar werd de afgelopen vier jaar steeds naar Nederland gehaald. Na de recente serie voorstellingen in de paasweek in AFAS Live in Amsterdam werd TEC naar eigen zeggen overstelpt met verzoeken om de rockopera nogmaals op te voeren in ons land. Of de inmiddels 74-jarige Ted Neeley opnieuw de titelrol zal spelen, is nog niet bekend. De cast wordt op een later moment bekendgemaakt. De kaartverkoop voor de serie voorstellingen in Groningen en Breda begint deze maand.