Jill mag opnieuw het Big Brother-huis in na negatieve coronatest

Een terugkeer naar het Big Brother-huis zat er echter niet onmiddellijk in vanwege de coronamaatregelen. Jill moest enkele dagen in hotelquarantaine. Tijdens haar verblijf in het hotel was ze volledig afgesloten van de buitenwereld, net zoals de bewoners van het Big Brother-huis. Ze had daar dus geen toegang tot internet of televisie. Nu ze negatief getest is, zal ze later vandaag terugkeren in het huis.