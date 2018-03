Jim Bakkum en Kees Boot pakken hoofdrollen in All Stars-musical

Al 200.000 bezoekers zien Bossche opnamen in oorlogsfilm Bankier van Verzet

12:22 DEN BOSCH - De nieuwe Nederlandse oorlogsfilm Bankier van het Verzet, waarvoor onder meer opnamen werden gemaakt in Den Bosch, is een hit in de Nederlandse bioscopen. Het verhaal over de broers Walraven en Gijs van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog het verzet financierden, heeft binnen drie weken 200.000 bezoekers getrokken.