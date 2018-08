Jim Bakkum zorgt voor kippenvel met All Stars-cover Toen ik je zag

Jim dook de afgelopen maanden de studio in om de door Guus Meeuwis en Jan Willem Roodbeen geschreven song in te studeren voor de musical All Stars, die vanaf volgende maand door het hele land te zien is. Jim kruipt in de huid van Hero van Loen.

,,Het was een eer dit liedje te hebben gezongen en een eer om dit liedje komend seizoen door heel Nederland in All Stars te gaan zingen'', aldus Jim, die naar eigen zeggen volop nageniet van zijn optreden met het Metropole Orkest. De zanger wordt op sociale media werkelijk bedolven onder positieve berichtjes. ,,Lekker gezongen pik!'', ,,Wauw! kippenvel'', ,,Wat een gave!'', klinkt het. Musicalactrice Bettina Holwerda, die in 2011 met Jim trouwde en met hem twee kinderen kreeg, is ook lyrisch. ,,Ik heb het origineel grijs gedraaid omdat ik het één van de mooiste Nederlandstalige nummers ooit vind.''

Gevoelige snaar

Jim liet in april los dat hij zich realiseert dat zijn rol als Hero niet zonder emotionele bagage komt. ,,In elke voorstelling zit straks dat moment waar het publiek op wacht: het nummer Toen Ik Je Zag, dat Antonie Kamerling zong en dat bij heel veel mensen een gevoelige snaar raakt. Ik vind het ook persoonlijk een van de mooiste Nederlandse liedjes die ik ken'', zei hij tegen het AD. ,,Hero is niet de meest opvallende jongen. Die rol spelen en dan niet wegvallen op het podium is best een uitdaging.''

Toen ik je zag kwam in 1997 uit als titelsong van de film All Stars en stond wekenlang op de eerste plaats in de Top 40. In de film wordt Hero (Kamerling) verliefd op het personage Claire, gespeeld door Daphne Deckers. Antonie Kamerling pleegde op 6 oktober 2010 zelfmoord.

Volledig scherm © Avrotros

