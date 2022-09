Jim verbijstert volgers met ‘twintig jaar jonger’ uiterlijk en Fajahs verkleinde boezem biedt kansen

Ruim 1,1 miljoen kijkers voor eerste Prinsjes­dag prinses Amalia

De registratie van Prinsjesdag is gisteren bij de NOS op NPO 1 gezien door ruim 1,1 miljoen mensen. De uitzending van de rijtoer door Den Haag en het daaropvolgende voorlezen van de troonrede door koning Willem-Alexander is daarmee het op vier na best bekeken programma van de dag, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

21 september