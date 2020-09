Jinek en Op1 scoren kijkers met #ikdoenietmeermee

Voor Jinek was het zelfs een van de twee best bekeken afleveringen van dit seizoen. Ruim een miljoen kijkers zagen hoe Famke Louise haar uitspraken op social media iets nuanceerde, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Zo zei de vlogster onder meer dat ze niet haar volgers wilde oproepen de regels aan de laars te lappen, maar wil ze dat het kabinet meer medeleven toont naar jongeren en mensen die zich zorgen maken. De uitzending was het vijfde best bekeken programma van de dag.



Ook Tim Douwsma was gisteravond minder fel. Eerder op de dag zei de zanger al dat de hashtag ongelukkig was gekozen en in Op1 vertelde hij onder meer niet achter het gedachtegoed van Willem Engel, de man die de actie initieerde, te staan. Op de talkshow stemden 922.000 mensen af. Daarmee was het het negende best bekeken programma van de dag.