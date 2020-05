Jinek sluit eerste RTL-seizoen af met ruim een miljoen kijkers en klopt daarmee Op1

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Jinek profiteerde zoals gewoonlijk op vrijdag van een goede lead-in vóór de talkshow ( The Voice Kids met 1,3 miljoen kijkers), maar dat was vorige week bijvoorbeeld niet genoeg om voorbij Op1 te gaan (1 miljoen versus 1,1 miljoen kijkers). In de laatste aflevering van het seizoen was traditiegetrouw Gerard Joling te gast, die vanwege zijn 60ste verjaardag werd getrakteerd op een verrassingsoptreden van Glennis Grace:

‘Niet verloren’

De strijd tussen de talkshows kwam vooral begin dit jaar dagelijks in het nieuws. Eva Jinek verruilde de publieke omroep voor het commerciële RTL, waardoor de NPO in allerijl een nieuwe talkshow in elkaar moest zetten. Hoewel Jinek in januari een vliegende start beleefde met een persoonlijk record , ging het door afwisselende duo’s gepresenteerde Op1 haar uiteindelijk bijna elke avond voorbij. Ook in coronatijd bleef Jinek meestal steken op zo’n 800.000 kijkers, terwijl Op1 vaak voorbij het miljoen ging. Toch moet Eva Jinek niet meteen als verliezer worden gezien, betoogt columnist Angela de Jong in de nieuwe aflevering van de Media Podcast (klik op de eerste bookmark):

Pumps

Vanaf maandag is Beau van Erven Dorens te zien op de late avond van RTL met een tweede seizoen van zijn talkshow BEAU. De presentator voelt opwinding én angst, zegt hij vandaag op deze site. ,,Dan word ik wakker ‘s morgens en denk ik: hoe vul ik die mooie pumps van Eva?’’ aldus Beau.



Hij scoorde in zijn eerste seizoen gemiddeld zo’n 450.000 kijkers per aflevering. ,,Het zal niemand verbazen als ik wat kijkers ga verliezen, maar ik zou het mooi vinden als het me lukt een beetje in de buurt te komen’’, verwijst hij naar Eva’s kijkcijfers. ,,Wat als het er 500.000 worden? So be it. Als dat nou zo is, houden we ons aan de koers. Gaan we niet eens ineens allemaal sterren aan tafel zetten, of zo. Ik wil een mooi zinvol programma maken.”