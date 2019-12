Jinek vol zelfspot: met Lamborghini en gouden tand naar nieuwe werkgever RTL

Vanaf 3 januari is Eva Jinek niet langer te zien op de publieke omroep met haar talkshow, maar bij RTL. In aanloop naar die nieuwe start heeft ze enkele promotiefilmpjes opgenomen met als slogan ‘Jinek onveranderd’. In de beelden die ze vandaag deelt, komt ze in een luxe wagen aangereden. Ze heeft een grote zonnebril om, behangen met sieraden en een bloes in tijgerprint. Als ze lacht, is er ook nog een gouden tand te bewonderen. ‘Altijd al een gouden tand willen hebben’, schrijft ze erbij.



De reacties op het filmpje zijn positief. Zo schrijft iemand: ‘Jij kan ook alles hebben’. Een ander noemt haar zelfspot ‘onbetaalbaar leuk’.



Jinek heeft er nooit omheen gedraaid dat geld een van de redenen was voor haar overstap. In een interview met deze site zei ze dit weekend: ,,Als mensen overstappen naar een commerciële zender – waar ze een hoger salaris krijgen – en zeggen dat geld geen enkele rol speelt, dan liegen ze. Iedereen begrijpt: Ik heb een man, een kind, ik werk ontzettend hard, ben veel van huis, vaak tot midden in de nacht. En als ik het dan ook nog kan doen op de manier waarop ik wil, met mijn team, en ik word er beter voor betaald, dan zou ik een beetje gek zijn om het niet te doen.’’