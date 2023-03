Jiskefet volgde Koot & Bie op als beeldbepalers op zondagavond: ‘Bootje ver van de kade af geduwd’

,,We besloten al snel dat we weg moesten blijven van de actualiteit, omdat zij daar natuurlijk altijd bovenop zaten. We hebben dat bootje altijd zo ver mogelijk van de kade af proberen te houden.’’

Als Romeyn terugdenkt aan het werk van Wim de Bie, dan zegt hij: ,,Ik keek graag rond in de wereld die Kees van Kooten en hij schiepen. Satire is toch wel iets heel prettigs. Denk alleen maar aan Walter de Rochebrune, de creatie van De Bie, de wat wonderlijke en viezige man. Als je dat nu nog ziet denk je: prettig dat er mensen zijn die zo'n karakter verzinnen en spelen. Ik heb dat zelf natuurlijk ook jaren mogen doen en ik kan je vertellen: dat voelt fantastisch. In een sketch mag je alles doen, in elk geval in die tijd. Nu ligt dat allemaal veel gevoeliger. Misschien is dat ook de reden waarom veel jongere mensen ook nu nog naar het werk van Van Kooten en De Bie kijken: de fantastie mocht nog grenzeloos zijn, zonder dat er een steen bij de makers door de ruiten vloog, of iets ernstigers gebeurde.’’