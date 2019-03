JLo bedolven onder complimentjes voor pikante scènefoto uit nieuwe film Hustlers

In de film, gebaseerd op een artikel in New York Magazine van publiciste Jessica Pressler, speelt Lopez een voormalige stripper die samen met collega's het leven zuur maakt van louche beurshandelaren tijdens de financiële crisis in Amerika. De film, waarin ook rapster Cardi B speelt, gaat later volgend jaar in première. Haar fans kunnen niet wachten om Lopez, moeder van een inmiddels 11-jarige tweeling, in de film aan het werk te zien. Ze trakteren haar nu al op een regen complimentjes zoals ‘wauw wat een lijf’. Maar er klinkt ook kritiek. Zo vindt een enkeling haar spierverdeling en navelpiercing niet mooi. ,,Liever wat voller”, sneert iemand richting JLo.

Het stel is sinds begin 2017 bij elkaar en kwam in datzelfde jaar op de cover van het tijdschrift Vanity Fair met hun bijnaam, J-Rod. In januari vertelde Rodriguez dat hij en Lopez vergelijkbare achtergronden hadden en dat haar laatste film ‘Second Act’ hun gezamenlijke band precies weerspiegelt. ,,Het lijkt echt precies op het leven dat Jennifer en ik delen: beiden geboren in New York, beiden afkomstig van immigrantenouders, allebei twee kinderen, beiden Latino Americano - zij uit Puerto Rico, ik uit de Dominicaanse Republiek. We hebben allebei onze ups en downs doorgemaakt, maar inmiddels zijn we boven de 40 en proberen we de best mogelijke levens te leven en dat aan anderen door te geven’’, aldus Rodriguez.